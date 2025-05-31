Survivor son bölümde eleme adayı kim oldu? Yeni bölüm fragmanı
Survivor All Star 2025’te finaline sayılı günler kaldı. 30 Mayıs akşamı Survivor 2025'in son bölümde yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Son bölümde Survivor kim kazandı, üçüncü bireysel dokunulmazlık kolyesini kim aldı ve eleme adayı belli oldu mu? Survivor eleme adayları ve yeni bölüm fragmanı...
Survivor'da Adem'in bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından gözler ada konseyine çevrilmişti. Ancak 30 Mayıs Cuma akşamı konsey yapılmadı. Bu nedenle Survivor üçüncü ve dördüncü eleme adayı seçilmedi.
Survivor'da üçüncü ve dördüncü eleme adayları 31 Mayıs Cumartesi akşamı Adem tarafından belirlenecek. Öte yandan bu haftanın eleme adayları Sevgi ve Aycan olmuştu.
Survivor'da sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyun ödüllü oynandı. Yeni kurala göre bireysel dokunulmazlık oyununda eşleşmeler ilk turun ardından belli oldu.
Eşleşme mücadelesinde finale Volkan ve Adem kaldı. Atışlarda Adem'in aldığı son sayı ile Survivor 3. bireysel dokunulmazlığı 5-1 skorla Adem kazandı. Adem akşam yemeği ödülüne de takım arkadaşlarını götürdü.