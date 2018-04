Burun şeklinde görünümü iyileştirmek amacıyla yapılan her türlü operasyona rinoplasti veya burun estetiği deniyor. Travma sebebiyle meydana gelen şekil bozuklukları da burun estetiği ameliyatıyla düzeltilebiliyor.

Burun estetiği ameliyatları estetik cerrahi operasyonları arasında önemli bir grubu oluşturuyor. Burun estetiği, tamamen buruna yeni şeklini vermek amacıyla uygulanıyor. Ayrıca fonksiyonel olumsuzlukların da giderilmesine yönelik yapılıyor. Burun ucunda kaldırma, indirme, sivriltme veya tam tersi kalınlaştırma gibi düzeltmelerin yanı sıra burun kemeri, sağa veya sola eğrilikler, burun sırtı kambur veya çökükse, burun delikleri orantısız veya çok büyükse bu türlü şikayetler kolaylıkla düzeltilebiliyor. Burun şekli dışında, deviasyonlar denilen kıkırdak içi ile kemiklerin eğriliği, nefes almada tıkanıklıklar sağlığı etkileyen her türlü burun içi sorunlarda da deviasyon ameliyatı yapılabiliyor.



Ameliyat öncesinde dikkat!

Burun rahatsızlığı estetiksel bir kaygıdan ibaretse, ilk olarak estetik cerrahi uzmanıyla görüşmelisiniz. Estetik öncesi duygusal yönden rahat ve ameliyata hazır olmalısınız. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Okan Morkoç, ameliyat öncesinde, cerrah muayenesinden sonra uygulanacak tekniklerin, anestezi yöntemlerinin, ameliyat sonrası beklentilerin, tam ve eksiksiz olarak paylaşılması gerektiğini söylüyor. Burun (rhinoplasti) estetiğinin öncelikle hastane ortamında, gerekli sedasyon ya da genel anestezi ile yapılması gerekiyor. Ameliyat 1 ile 3 saat arasında sürebiliyor. 18 yaşından sonra her birey, estetik ameliyat olabiliyor. Son araştırmalar ölçüsünde bir kişinin burun gelişimi, büyük bir oranda 15 ile 16 yaşında tamamlanmış oluyor. Diğer önemli konu ise yapılan değişim ve düzeltmelerin hasta ile paylaşılması. Fonksiyonel kullanım ve estetik görünüm için burunun, yüzle olan orantıları, yapısı ve cildin özelliğine uyumlu olması gerekiyor. Septum eğrilikler, nazal valvin durumları ile konkanın boyunun değerlendirildikten sonra ameliyatın yapılması daha doğru.





Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Okan Morkoç



Kullanılan teknikler

Açık ve kapalı olmak üzere burun estetiği ameliyatlarında iki teknik var. Muayene sonrasında hastaların durumuna göre her iki teknik de kullanılabiliyor. Burnunda ileri derecede deformite bulunmayan, büyük değişiklik gerektirmeyen, ileri derecede deviasyonu (eğrilik) bulunmayan hastalarda rahatlıkla kapalı teknik kullanılabiliyor fakat bu durumlar mevcutsa ve bu ameliyat bir revizyon ameliyatıysa açık tekniğin kullanılması daha doğru oluyor. Yeni gelişen teknolojiler sayesinde artık burun kemiklerine işlem yaparken keski, törpü gibi aletleri kullanmaya gerek de kalmıyor. Kemiklere daha kansız, kontrollü işlem yapılarak morluk riski ve istenmeyen kırık riski en aza indirilebiliyor. Bu yöntem, henüz sadece açık teknikte uygulanabiliyor ancak kapalı teknikte de yine mikromotorlar yardımıyla aynı sonuçlar alınabiliyor.