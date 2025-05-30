Haluk Bilginer, yapay zeka ile üç ikonik karakteriyle aynı karede

Günümüzün dijital çağında, yapay zeka ile teknolojileri hayatımızın her alanında kullanılmaya devam ediyor.

Bu hızlı değişim, özellikle eğlence ve medya sektörlerinde devrim niteliğinde yeniliklere yol açarken, ünlülerin hareketlendirilmesi konusu yapay zekanın en dikkat çekici ve tartışmalı uygulamalarından biri haline geldi.

AYNI KAREDE UNUTULMAZ ÜÇ KARAKTER!

Yapay zeka editörümüz Duygu Fığlalı; Haluk Bilginer'i aynı karede üç karakteriyle verdi.

Soldan sağa: Ezel dizisinden Kenan Birkan, Tatlı Hayat’ın unutulmaz karakterlerinden İhsan Yıldırım ve Şahsiyet dizisiyle hafızalara kazınan Agâh Beyoğlu.