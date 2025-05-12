Evdeyken güneş kremi sürmeye gerek var mı?

Güneş kremi, sadece yazın plajda değil, yıl boyunca cildin korunması için en önemli ürünlerden biridir. Peki, güneş kremini evde de sürmeli miyiz? İşte en çok merak edilen konulardan biri olan bu soruya yanıt veriyoruz.

EVDEYKEN GÜNEŞ KREMİ SÜRMEYE GEREK VAR MI?

Evet, evdeyken bile güneş kremi sürmek gerekebilir.

Güneş ışığı camdan geçiyorsa:

Pencereler UVB ışınlarını filtreleyebilir, ancak UVA ışınları camdan geçer. UVA ışınları cilde en derin zarar veren türdür (kırışıklık, yaşlanma, leke vb.). Güneş alan bir odada uzun süre vakit geçiriyorsan, günlük düşük SPF’li (30-50) bir güneş kremi kullanmak faydalıdır.

Ekran ve mavi ışık maruziyeti:

Bilgisayar, tablet ve telefon ekranları mavi ışık yayar.

Mavi ışık, hiperpigmentasyon (leke) gibi cilt sorunlarına katkı sağlayabilir.

Bazı güneş kremleri, mavi ışığa karşı koruma da sağlar (özellikle çinko oksit ve antioksidan içerenler).

EVDE GÜNEŞ KREMİ NE ZAMAN SÜRÜLMELİ?

Sabah yüzünü yıkadıktan sonra, güne başlarken sürmek yeterlidir. Gün içinde terlemediysen veya yıkamadıysan tek seferlik uygulama ev içinde yeterli olabilir.

EVDE GÜNEŞ KREMİ SÜRMEK NE ZAMAN GEREKSİZDİR?

Gün boyunca perdeler kapalıysa, güneş almayan bir odadaysan,

Cilt problemin yoksa ya da kısa süreli odada bulunuyorsan,

Güneşten uzak bir mevsimdeysen.

Cam kenarında oturuyorsan veya ekran başında uzun süre kalıyorsan, evde de güneş kremi sürmek cildin için iyi bir alışkanlık olabilir.