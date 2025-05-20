Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaban gözyaşlarıyla elendi
Survivor'da finale doğru gelinirken heyecan doruğa ulaştı. 19 Mayıs akşamı oynanan oyunlar sonrası Survivor'a veda eden isim İsmail Balaban oldu. İsmail'in Survivor'dan elenmesi ekranlara damga vururken; Balaban da duygularını gözyaşlarıyla dile getirdi.
Survivor All Star'da heyecan giderek artıyor. Şampiyonun belli olmasına sayılı bir zaman kala, yarışmaya veda edenlere her hafta yenileri ekleniyor. İlgiyle izlenen yarışmada pazartesi akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşandı.
Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi akşamı eleme düellosunda Meryem ve İsmail Balaban karşı karşıya geldi. Kıran kıran anlara sahne olan eleme düellosunu Meryem kazandı. Bu sonuca göre İsmail Survivor'da adaya veda ederek elendi.
Eski Survivor şampiyonu ve bu senenin iddialı isimlerinden İsmail Balaban'ın elenmesi izleyenleri şoke etti.
İsmail'in Survivor'dan elenmesi ekranlara damga vururken; Balaban da duygularını gözyaşlarıyla dile getirdi.
İsmail Balaban, "Odak noktasında biraz sıkıntım vardı. Son dönemlerde özellikle son bir haftadır on gündür falan kendi içimde gel-gitler yaşıyordum. Dolmuşluklar birikmişlikler birikti kendi sınırlarında gezmeye başladım, tehlikeli sınırlarda gezmeye başladım onun farkındaydım. Bugün de düelloda yüzde yüzümü verdim dersem yalan olur. Hem birinci turda, hem ikinci turda yüzde yüz odağım yoktu. Çünkü kafamda farklı gerginlikler, dolmuşluklar, yorgunluklar etkileyen faktörler vardı. Survivor gerçekten çok zor bir yer. Bunu burada yaşayan bilir. Benim için de bu yıl kolay olmadı. Elimden gelen mücadeleyi verdim. Birçok zorluklar, tartışmalar yaşadım. Sakin kalmaya çalıştım, sakinliğimi korudum, yalnızlığa çekildim. Mücadelemi devam ettirdim belli bir yere kadar" dedi.