Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaban gözyaşlarıyla elendi

İsmail'in Survivor'dan elenmesi ekranlara damga vururken; Balaban da duygularını gözyaşlarıyla dile getirdi.

İsmail Balaban, "Odak noktasında biraz sıkıntım vardı. Son dönemlerde özellikle son bir haftadır on gündür falan kendi içimde gel-gitler yaşıyordum. Dolmuşluklar birikmişlikler birikti kendi sınırlarında gezmeye başladım, tehlikeli sınırlarda gezmeye başladım onun farkındaydım. Bugün de düelloda yüzde yüzümü verdim dersem yalan olur. Hem birinci turda, hem ikinci turda yüzde yüz odağım yoktu. Çünkü kafamda farklı gerginlikler, dolmuşluklar, yorgunluklar etkileyen faktörler vardı. Survivor gerçekten çok zor bir yer. Bunu burada yaşayan bilir. Benim için de bu yıl kolay olmadı. Elimden gelen mücadeleyi verdim. Birçok zorluklar, tartışmalar yaşadım. Sakin kalmaya çalıştım, sakinliğimi korudum, yalnızlığa çekildim. Mücadelemi devam ettirdim belli bir yere kadar" dedi.