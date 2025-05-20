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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Güçsüz değilim ben, zayıf değilim. Hepiniz göreceksiniz!"
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 102. bölümden 2. fragman yayınlandı. Meri ile Mustafa'yı kilitli odada yakalayan Nilay sinir krizi geçiriyor. Mustafa öfkesine yenik düşerek silahı eline alıyor ve "Güçsüz değilim ben, zayıf değilim. Hepiniz göreceksiniz!" diyor.
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Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 102. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Asude, Işıl'ı ziyarete Ünalların evine geliyor. "Nursema belası her gün seni uğraştırıyor" diye arkasından konuşurken Nursema duyuyor ve sinirleniyor. "Siz benim evimde benim evliliğimle ilgili nasıl bu kadar pervasızca konuşabiliyorsunuz?" diyor.
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Asude ise "Bakalım Firaz senin gerçek yüzünü ne zaman görecek?" diye cevap vererek gidiyor.
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Kıvılcım'a sürpriz düzenleniyor. Sönmez "Yeni evine hoşgeldin. Ben buraya taşındım. Senin de burada yaşamak isteyeceğini düşündüm" diyor.