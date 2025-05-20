Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Güçsüz değilim ben, zayıf değilim. Hepiniz göreceksiniz!"

Asude, Işıl'ı ziyarete Ünalların evine geliyor. "Nursema belası her gün seni uğraştırıyor" diye arkasından konuşurken Nursema duyuyor ve sinirleniyor. "Siz benim evimde benim evliliğimle ilgili nasıl bu kadar pervasızca konuşabiliyorsunuz?" diyor.