En yakınının düğününde beyaz giyme olasılığı en yüksek 3 burç

Düğün sezonu tüm hızıyla devam ederken, herkes şık elbiseler, kokteyl elbiseleri ve yarı resmi kıyafetler için alışveriş yapmakla meşgul. Bir düğün konuğu olarak havayı doğru yakalamak çok önemlidir, bu yüzden insanlar potansiyel seçimlerini göstermek ve tavsiye almak için sosyal medyaya yöneliyor. Bu elbise doğru uzunlukta mı? Temaya uyuyor mu? Eh, ama beyazsa bunların hiçbiri önemli değil.

En önemli düğün konuğu kurallarından biri, hiçbir beyaz veya krem ​​tonu giymemeniz gerektiğidir. Çünkü gelinle rekabet eder, fotoğraflarda çok fazla öne çıkar ve spot ışığını çalmak için orada olduğunuz mesajını verir. Bazı burçlar için bu, dünyanın en büyük gafıdır. Beyaz giymezler, bebek mavisi, açık pembe veya hatta tereyağı sarısı bile giymezler. Bir şey fotoğrafta soluk görünüyorsa, onu bir kenara atıp başka bir şey bulurlar.

Zodyak'ın diğer üyeleri için, bir düğünde beyaz giymek anormal bir durum değildir ve bunun birkaç nedeni vardır. Bazıları bunu eski moda kuralı olarak düşünür ve ellerinde ne varsa onu giyerek gelirler. Diğerleri ise beyazı bilerek giyerler çünkü bu onların vazgeçilmez rengidir. Bazıları ise gelinle ikiz olmak anlamına gelse bile, masal gibi bir düğündeymiş gibi görünmek isterler...

O halde düğünde beyaz giyme olasılığı en yüksek üç burç için okumaya devam edin...

EN YAKINININ DÜĞÜNÜNE BEYAZ GİYEREK GELEBİLECEK 3 BURÇ

Koç (20 Mart - 18 Nisan)

Bir Koç, bir düğüne beyaz giyerek gelebilir.

Bir Koç, alışverişe çıkmak için çok uzun süre beklediği ve seçenekleri tükendiği için beyaz giyer. Hazırlanmak için aylarca vakti olsa bile, bu hoş ve kaotik ateş burcu, son dakika yaşam tarzını yaşama eğilimindedir. Eğer birileri acele kargoya güveniyorsa, o da onlardır.

Düğün sezonunun en yoğun olduğu dönemde alışverişe çıkarlarsa, gelinlik kurallarına uygun bir şey bulamayacakları gibi, bedenlerine uygun bir şey de bulamayacaklardır. Böyle bir şey olduğunda, dizüstü bilgisayarlarını öfkeyle kapatırlar ve dolaplarının arka tarafında eski bir elbise aramaya başlarlar. Beyaz olsa bile, onu giyerler ve kapıdan dışarı koşarlar.

Bunu affedilebilir bir şey olarak görürler çünkü arkadaşları onların nasıl olduklarını bilir ve bunu kastetmediklerini bilirler. Dürtüsel bir burç olan Koç burcu, eline ne geçerse onu alacaktır.

Aslan (22 Temmuz - 21 Ağustos)

Aslanlar düğünlerde beyaz giymeyi severler. Bir Aslan'ın düğüne parlak, ışıldayan beyazla gelmesi duyulmamış bir şey değildir. Bu ateş burcu kuralları bilse de, bunlara pek aldırmaz. Tatilden yeni dönmüşlerse ve harika bir bronzlukları varsa, bunu göstermek için beyaz giyebilirler. Ayrıca, sadece çeşitli krem ​​tonlarında olsa bile, kendilerini harika gösterecek bir elbise giyebilirler.

Güneş tarafından yönetilen bir burç olarak Aslanlar, başka birinin önemli gününde bile ilgi odağı olmayı severler. Bazıları gösteriyi çalmak için beyaz giyebilirken, diğerleri kendinden emin bir şekilde "Ah, bu beyaz değil, açık mavi" diyebilir. Bu konuda o kadar iddialaşırlar ki, neredeyse onlara inanmak zorunda kalabilirsiniz.

Ayrıca dünyanın bir yerinde sadece bir noktayı vurgulamak ve fotoğraflarda öne çıkmak için beyaz giyecek bir Aslan kayınvalidesi de vardır. Bu burç tamamen dramla ilgilidir ve bunu herkes bilir.

Balık (18 Şubat - 19 Mart)

Bir Balık burcu, farkında olmadan bir düğüne beyaz giyebilir. Bir Balık burcunu beyaz giyerken görmek kimseyi şaşırtmaz. Bu burç bir düğün daveti aldığında, düşünceleri hemen eğlenceli, kabarık elbise koleksiyonuna veya ucuza aldıkları beyaz elbiseye yönelir. Bir an bile durup bunun uygun olup olmadığını düşünmezler.

Hayalperest, yaratıcı Neptün tarafından yönetilen bir burç olan Balık burcu, iyi niyetli olmasıyla bilinir ancak aynı zamanda kafası bulutlardadır. Düğün kurallarının zihinsel bir listesini yapmak yerine, önce giyinmenin heyecanına kapılırlar ve sonra akılları arkadaşlarının büyük gününe ve ne kadar heyecanlı olduklarına döner.

Balık burcu, zodyağın bilinen romantikleridir, yani aşkı severler. Atmosfere uymak için, bir prenses gibi giyinmenin doğru olduğunu düşünürler. Balık burcunun ileri görüşlü arkadaş grubunun, düğün kurallarının demode olduğunu düşünmesi ve insanların istediklerini giymelerine izin vermesi de mümkün olabilir.