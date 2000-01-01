Görsel bütünlüğü tamamlayan saçların sağlıklı olması vücut sağlığının da işaret olarak biliniyor. Siz de saç dökülmesi gibi problemlerinden kurtularak daha sağlıklı ve gür saçlara kavuşmak istemez misiniz?

Özellikle kadınların dış görünüşleri için önemli bir yere sahip olan saçlar zaman içerisinde çeşitli sebeplere bağlı olarak yıpranıyor. Yıpranan saçlara gerekli bakım yapılmadığı zaman saç dökülmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Oysaki zamanında yapılan küçük müdahaleler saç kaybının önüne geçmeye yardımcı oluyor.



Saçlar neden dökülür?

Saç dökülmesi farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu durumda sorunu kesin olarak çözmek için öncelikle dökülmenin altında yatan temel sorunun belirlenmesi gerekiyor. Ülkemizde özellikle kadınlarda saç dökülmesinin altında yatan temel sebep olarak anemi yani kansızlık gösteriliyor. Kansızlık vücutta pek çok rahatsızlığın da kaynağı olurken sağlıksız saçların da en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Basit bir kan sayımı yapılarak vücuttaki kan değerleri kontrol edilebilir. Tedavi sonrasında saç dökülmesi de ortadan kalkıyor.



Günümüzde çalışma hayatının yorucu ve zorlayıcı olması insanların sürekli stres altında çalışmak durumunda kalması da saç dökülmesini tetikleyen sebepler içerisinde sayılıyor. Sağlıklı insanlarda saç dökülmesi ortalama olarak 2 ay kadar devam ediyor. Bu süre sonrasında dökülme tam anlamı ile kesilmese de yavaşlama eğilimine giriyor. Bu süre sonrasında da dökülmeler devam ediyor ise vücut ciddi bir sorunun sinyalini veriyor olabilir.



Genetik yatkınlıkların dışında hormonal bozukluklar da saç dökülmesi ile kendini belli ediyor. Bu gibi durumlarda dermatolog yardımı almakta yarar bulunuyor. Kepek, sedef ya da mantar gibi saç derisinde görülen sorunlar da saç köklerinin beslenmesini ve nefes almasını zorlaştırıyor. Beslenemeyen saç kökleri nedeni ile saç dökülmesi yaşanıyor. Saç köklerinde yaşanan sorunun çözülmesi ile saç dökülmesi de son buluyor.



Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Saçların farklı hava koşullarından korunması özellikle aşırı sıcak havalarda saçın nem dengesinin sağlanması saçları dökülmeye karşı koruyor. Demir, çinko, B12 ve protein eksikliği nedeni ile yaşanan saç dökülmesi bu eksikliklerin giderilmesi ile kısa sürede yerini sağlıklı saçlara bırakıyor. Saç kaybının özellikle diyet döneminde ortaya çıktığı görülüyor. Çünkü bu dönemde bilinçsizce yapılan diyetler nedeni ile vücut yeteri kadar beslenemiyor. Düzenli beslenme sağlıklı saç yapısının temel taşı olarak biliniyor.







Zeytinyağı saç dökülmesine iyi gelir mi?

Saçlar üzerinde önemli bir etkisi olan zeytinyağı doğal bir nemlendirici özelliği taşıyor. Genetik, hormonal ya da kemoterapi gibi ciddi sağlık sorunlarına bağlı saç dökülmeleri dışında kalan dönemsel dökülmeler için zeytinyağının faydası saymak ile tükenmiyor. Özellikle aşırı boyatma ve şekillendirme sebebi ile saç dökülmesi yaşayan kişilerin belli aralıklar ile zeytinyağı uyguladığında saçların kısa sürede canlandığı gözleniyor.



Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Düzenli beslenme pek çok hastalığın ortadan kalkmasına yardımcı olurken saç dökülmelerini de sona erdiriyor. Özellikle protein bakımından zengin olan kırmızı et, süt ve yoğurt gibi gıdaların sürekli tüketilmesinde yarar bulunuyor. Kırmızı et yiyemeyenler için ise deniz ürünleri iyi bir alternatif oluyor. Saçların sağlıklı bir yapıya kavuşması için E vitamini bulunan gıdalarında sürekli tüketilmesinde yarar bulunuyor. Özellikle fındık, ceviz ve badem E vitamini açısından zengin besinler içinde yer alıyor.



Doğumdan sonra saç dökülmesine ne iyi gelir?

Hormonların değişmesi ve kansızlık nedeni ile hamilelikte saç dökülmesi sık sık yaşanıyor. Sık sık yıkamak yerine gün aşırı yıkamak ve besleyici kürlerden yararlanmakta da yarar bulunuyor. Haftada bir kez uygulanan saç serumları da iyi bir besleyici niteliği taşıyor. Fakat bu dönemde en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında düzenli ve dengeli beslenme geliyor.



Saç dökülmesine iyi gelen bitkisel kür tarifleri

Evde yapılan doğal saç bakım kürleri hem ekonomik hem de besleyici özellikleri nedeni ile başarılı sonuçlar getiriyor. Yumurta beyazı, bal ve zeytinyağını macun haline getirerek saç diplerine uygulayıp 20 dakika bekletmek saçın kaybettiği nemi geri kazandırıyor. Saçları yıkadıktan sonra son durulama suyuna karıştırılan yarım çay bardağı elma sirkesi de saç derisini kimyasal birikintiden arındırıyor. Nefes alan saç derisi saç dökülmesi gibi sorunların çözümünü sağlıyor. Bunların yanı sıra hazır doğal saç kürlerinden de yararlanarak sağlıklı ve dökülmeyen bir saç yapısına kavuşmak mümkün.