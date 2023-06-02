Yağlı saç neden olur? Saç yağlanması ile baş etmenin yolları

Saç, parlak, sağlıklı ve güçlü olduğu için yağdan yararlanır, ancak fazlalığı saçı ağırlaştırabilir ve yağlı ve cansız görünmesine neden olabilir. Aşırı yıkama, çevre koşulları ve belirli saç bakım ürünlerinin kullanılması saçın yağlanmasına neden olabilecek etkenlerden bazılarıdır. Aşırı ısı ve nem de bu duruma katkıda bulunabilir.

Bazı insanların saçları doğal olarak diğerlerinden daha yağlıdır çünkü kafa derileri ortalamadan daha fazla sebum üretir. Yağlı bir saç derisi kozmetik bir sorun olsa da, saç derinizin doğal sebumunun saçınız için koruyucu ve önleyici bir işlev gördüğünü unutmamak önemlidir.

SAÇ YAĞLANMASI NEDEN OLUR?

Tıpkı yağlı yüzlerde olduğu gibi yağlı saçlar için de çok sayıda potansiyel tetikleyici vardır. Yağ fazlalığınızı muhtemelen aşağıdaki faktörlerin bir karışımından aldınız. Bunları kontrol edin ve herhangi birinin tanıdık gelip gelmediğine bakın:

1. Saç ürününden dolayı oluşan yağlanma

Yağlı saçlar, şekillendirme ürünlerinin birikmesinden kaynaklanabilir. Ürünler, saçın çıktığı folikül deliği çevresinde biriken kir ve yağ ile birlikte saç kökünü boğarak iltihaplanmaya neden olabilir. Ürünlerde bulunabilecek yağ ve silikon, saçın ve yüzün normalden daha yağlı görünmesine katkıda bulunur.

2. Stres nedeniyle yağlanma

Cilt koşulları, duygusal dünyanızdaki sağlığınız hakkında pek çok bilgi verebilir. Anksiyete, daha yağlı bir ciltle sonuçlanabilecek hormon seviyelerini değiştirir. Dermatit, kuruluk, akne ve erken yaşlanma, anksiyete ile bağlantılı cilt durumlarından birkaçıdır.

3. Dengesiz hormonlar veya sebore

Ciltte kızarıklık, pullanma ve kaşıntıya neden olan yaygın bir cilt rahatsızlığı olan sebore, aşırı yağlı saçların nedeni olabilir. Sebum olarak da bilinen yağ bezlerinin aşırı yağ üretimi, seborenin temel nedenidir.

Çoğu seboreik birey genel olarak sağlıklıdır. Yine de hormon dengesizlikleri gibi altta yatan bazı nedenler yağlanmaya neden olabilir.

4. Saçınızı fazla yıkamak

Çok fazla yıkama seansı, saçın doğal yağlarını soyarak kırılgan ve kuru kalmasına neden olabilir. Yağ bezleriniz yağ çıkışını artırarak size yağlı saçlar verir. Cildiniz için çok aşındırıcı olan bir ürün kullanmak veya saçınızı çok sık yıkamak, yağlı saçlara neden olabilir.

SAÇ YAĞLANMASI NASIL ÖNLENİR?

Saç derinizde yağ oluşumunun önüne geçmek istiyorsanız kuşkusuz saçınızın sağlığını ön planda tutmanız gerekir. Bununla birlikte, herhangi bir tedavinin etkili olabilmesi için önce yağlı saçların temel nedenleri ele alınmalıdır.

Saçınızı doğal yağlarla korumak, sağlıklı bir kafa ve parlak saçlar için çok önemlidir. Saçınıza veya cildinize zarar vermeden yağı nasıl azaltacağınızı açıklıyoruz:

1- Şampuanı doğru kullanın

Düzgün bir yıkama için az miktarda şampuan saç derisine ve saç köklerine masaj yapılarak uygulanmalıdır. Saçınızı çok fazla ovalamaktan kaçının. Aşırı ovma cildi tahriş edebilir ve gereğinden fazla sebum üretmesine neden olabilir.

2- Yağ kontrolü sağlayan saç ürünleri kullanın

Her zamanki şampuanınız bunu yapmıyorsa daha güçlü aktif maddeler içeren arındırıcı bir şampuana geçmeyi deneyin. Bu, terli egzersiz yaptığınız günlerde yardımcı olabilir. Normal günler için hafif bebe şampuanının daha az tahriş edici ve daha uygun olduğunu görebilirsiniz.

3- Saçlarınızı daha az yıkayın

Düzenli olarak şampuanlamanıza rağmen, gün sonunda saçlarınız yağlanıyorsa saçınızı kestirmek isteyebilirsiniz. Çok fazla şampuanlama saçın sağlıklı lipidlerini yok edebilir. Fazladan yağ salarak kendini yeniden nemlendirmeye çalışabilir. Yağlı bir saç derisinin doğal yağ dengesi, yıkanma sıklığını azaltarak geri yüklenebilir.

4- Saç fırçanızı temizleyin

Saç fırçanız kirliyse, temizlenmiş saçınızı kirli fırça ile taramamalısınız. Fırça tüyleri nedeniyle, yeni temizlenmiş saçlarınız daha kirli görünebilir. Saç bakım ürünlerinden fırçanızda kalan kalıntılar, şampuan veya hafif bir temizleyici ile temizlenebilir. Kir ve yağ birikmesini önlemek için her kullanımdan sonra fırçanızdaki başıboş tüyleri alın.

5- İpek yastık kılıfları kullanın

İpek ve saten gibi pürüzsüz malzemeler, saçın doğal yağlarını yerinde tutmaya yardımcı olur ve esneme, kırılma, dolaşma nedeniyle oluşabilecek hasar riskini azaltır.

YAĞLI SAÇLARA VEDA EDİN!

Yağlı saçlara sahip olmak biraz moral bozucu olabilir. Neyse ki, bunu önlemenize yardımcı olabilecek tedaviler bulunmaktadır. Yağ üretiminizin dalgalandığını ve genel olarak yaşlandıkça azaldığını unutmayın. Gençliğinizdeki aşırı yağlı saçlar sizi sonsuza kadar rahatsız etmeyecek.