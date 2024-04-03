Burcu Esmersoy'dan çok konuşulan spor videosu...

Kısa bir süre önce iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da evlenen 47 yaşındaki Burcu Esmersoy, yayınladığı spor videosuyla gündem oldu.

'47 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANAMIYORUM'

Her zaman sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve sporu hayatından eksik etmeyen ünlü sunucunun egzersiz videosu çok konuşuldu. Ünlü sunucuya '47 yaşında olduğuna inanamıyorum', 'Fizik kusursuz', gibi birçok yorum yapıldı.

'YOK TATİL, YOK VAKTİM YOK BAHANESİNE FIRSAT VERDİRMEYEN...'

Burcu Esmersoy, paylaştığı videonun altına forma girmek için günde sadece 30 dakikanın yeteceğini söyleyerek egzersiz videosuna şunları yazdı:

Max 30 dakika süren ve yok haftasonu, yok tatil, yok vaktim yok bahanesine fırsat verdirmeyen çok basit ama çok etkili ve keyifle yapılan bu antrenman; Isınma hareketleri 10’ar tekrar Kol hareketleri 15’er tekrar Bacak hareketleri 15’er tekrar Karın hareketleri 20-30 tekrar olacak şekilde tekrar edilebilir Video da yok ama antrenmanı mutlaka stretching ile bitirmek önemle tavsiye.