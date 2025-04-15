Defne Samyeli, kızı Derin’in neden 'böyle' konuştuğunu açıkladı

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, bozuk Türkçesi nedeniyle bir süredir eleştirilere maruz kalıyordu. Özellikle Derin Talu'nun 'anne' deyişi birçok kişinin tepkisine neden olmuştu.

NEDEN BÖYLE KONUŞTUĞUNU AÇIKLADI

Defne Samyeli gelen eleştirilere kayıtsız kalmadı ve kızı Derin Talu ile bir video paylaştı. Uzun süre ana haber bülteni sunan Defne Samyeli paylaştığı videoda, bir yandan kızına ders verirken, bir yandan da Derin'in neden böyle konuştuğunu takipçilerine açıkladı.

DEFNE SAMYELİ: ANNAM DEĞİL, ANNEM

Defne Samyeli, 'Annam' dediği an kızı Derin Talu'yu keserek 'Bir defa annam değil annem, e'lerin biraz açık' dedi ve duruma açıklık getirdi:

'Devamlı bu çocukların konuşmaları niye böyle diye bir olay var, farkındayım. Ben güzel konuşmaya özen gösteren bir insanım, çocukken de böyleydim. Dil benim için önemli. Sonrasında da yaptığım iş dolayısıyla bir ton eğitim aldım, o nedenle güzel konuştuğumu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey oldu, biz bizden daha iyi şartlarda çocuklarımız büyüsün istediğimiz için onlara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermenin çok önemli olduğunu düşündük. Derin'in evde İngilizce konuşan bir dadısı vardı, ben de kendisiyle İngilizce konuştum. İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım. Türkçesi kötüydü ve diğer arkadaşlarıyla anlaşmakta biraz zorlandı çünkü kendini ifade edebildiği dil bir başka dildi. O zaman biz de anladık ki çocuklara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermek biraz yersizmiş.''

''Bunun dışında ben yıllarca müdahale etmeyi denedim ama hep benimle dalga geçtiler. Benim önemsediğim şeyleri onlar önemsemiyorlar. Ben müdahale edebildiğim yerlerde ettim.' ifadelerini kullandı.

'YABANCI DİLDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN BİR SORUNU'

''Sonra 'engineer', 'car', gibi örnekleri Derin'e söyleterek 'e'ler açık değil' uyarılarında bulundu. 'Heceleri uzatmaya alışık olduğu için böyle oluyor. Bence kabul edilemez ama çocuk olunca çok seviyorsunuz. Nasıl konuşsa bana şiir okuyormuş gibi geliyor. Bu sadece benim çocuklarımın veya Derin'in özelinde bir konu değil. Bu jenerasyon çocuklarının, özellikle de yabancı dilde eğitim gören çocukların bir sorunu' dedi.