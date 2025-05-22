Cacığın adını unutan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü

2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlenip 1 yıl sonra boşanan Şeyma Subaşı, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın programına konul oldu. Sosyal medyada 2,8 milyon takipçisi bulunan Subaşı, özel hayatının her detayını paylaşan fenomenlerin arasında yer alıyor.

Bir süredir yurt dışında olan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye gelir gelmez Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın programına konuk oldu.

CACIK VE PATATES SALATASININ ADINI UNUTTU

Ünlü isim, 'Cacık' ve 'Patates Salatasının' adını unuttu. Cacığı ve patates salatasını tarif etmeye Şeyma Subaşı, sosyal medyanın gündemine oturdu.,

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

Programı izleyen kişiler kısa bir süre sonra sosyal medyadan Şeyma Subaşı'nın cacık anlatımına tepki gösterdi. İşte o gelen tepkilerden bazıları:

-Şeyma Subaşı nerede doğup büyüdü acaba?

-Dilimde düğümlü bazı cümleler var, tarifi en az Şeyma Subaşı'nın cacık tarifi kadar zor...

-Gören de Buckingham Sarayı'nda doğmuş zanneder.

-Ya Allah’ım, o kadar batılaştım ki ‘cacık’ demeyi unuttum. Biliyorsunuz, kütük Milano!