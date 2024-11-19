Mina Demirtaş ile özel bir buluşmadayız

Genç oyuncu #MinaDemirtaş, şimdiden Akif, Kabahat ve Beraber adlı üç sinema filminde sergilediği yetenekleriyle dikkatleri üzerine çoktan çekti. Henüz genç yaşta Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan #KızılGoncalar dizisinde sergilediği etkileyici performansıyla ise tüm meraklı bakışları üzerinde toplamayı başardı. #MinaDemirtaş, hayat verdiği Zeynep karakteriyle yer aldığı #KızılGoncalar’da etkileyici yetenekleriyle hayranlık uyandırıyor ve izleyenleri derinden etkiliyor. Çünkü, karşımızda duru bir yetenek var.



Kapağında #MinaDemirtaş’ın bulunduğu #EleleDergisi Kasım 2024 sayısı tüm bayilerde ve dijital satış noktalarında! 🌹

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RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN

VİDEO: BEGÜM BESTE BENGÜ

FOTOĞRAF: NURDAN USTA

STYLING: FERAY KANPOLAT

SAÇ: VOLKAN BAYAR

MAKYAJ: AYNUR KABAK

VİDEO ASİSTANI: BEDİRHAN TOPÇU

FOTOĞRAF ASİSTANI: MELİH ARAN

STYLING ASİSTANLARI: BÜŞRA KAHVECİ, İLAYDA DOĞAN

MENAJERLİK: ARTİSTANBUL MENAJERLİK