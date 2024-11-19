Mina Demirtaş ile özel bir buluşmadayız

Parlak bir geleceğe sahip olduğu, oyunculuk yeteneklerine şahit olan herkes için bir gerçek. Duru yetenek #MinaDemirtaş ile şimdiki zamandan geleceğe uzanan özel bir ilk buluşmadayız. 🤍✨

Baran Alışkan

Baran Alışkan

Genç oyuncu #MinaDemirtaş, şimdiden Akif, Kabahat ve Beraber adlı üç sinema filminde sergilediği yetenekleriyle dikkatleri üzerine çoktan çekti. Henüz genç yaşta Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan #KızılGoncalar dizisinde sergilediği etkileyici performansıyla ise tüm meraklı bakışları üzerinde toplamayı başardı. #MinaDemirtaş, hayat verdiği Zeynep karakteriyle yer aldığı #KızılGoncalar’da etkileyici yetenekleriyle hayranlık uyandırıyor ve izleyenleri derinden etkiliyor. Çünkü, karşımızda duru bir yetenek var.

Kapağında #MinaDemirtaş’ın bulunduğu #EleleDergisi Kasım 2024 sayısı tüm bayilerde ve dijital satış noktalarında! 🌹

#BirlikteGüçlüyüz kadınların yanındayız! 💜

RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN
VİDEO: BEGÜM BESTE BENGÜ
FOTOĞRAF: NURDAN USTA
STYLING: FERAY KANPOLAT
SAÇ: VOLKAN BAYAR
MAKYAJ: AYNUR KABAK
VİDEO ASİSTANI: BEDİRHAN TOPÇU
FOTOĞRAF ASİSTANI: MELİH ARAN
STYLING ASİSTANLARI: BÜŞRA KAHVECİ, İLAYDA DOĞAN
MENAJERLİK: ARTİSTANBUL MENAJERLİK

Mina Demirtaş ile özel bir buluşmadayız - Resim : 1

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