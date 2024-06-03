Çağla Şıkel çocuklarıyla dans ettiği anları paylaştı! Neşeli halleri sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı ve oyuncu eski eşi Emre Altuğ ile 2015 yılında boşandıktan sonra çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte yaşamaya başlayan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, aktif olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son dönemde yaptığı meditasyonlarla adından söz ettiren Çağla Şıkel, şimdi de dansıyla gündeme geldi.

Çocukları Kuzey ve Uzay ile dans ettiği anları "Cumartesi çocuklar bendedir" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Çağla Şıkel, neşeli halleriyle ve anne oğul ilişkileriyle çok konuşuldu.