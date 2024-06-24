Çağla Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey’le eski eşi Emre Altuğ’u dinlemeye gitti! O anlar sosyal medyada viral oldu

Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile keyifli zamanlarını sosyal medyada paylaşan Şıkel son olarak çocuklarıyla birlikte eski eşini dinlemeye gitti. Aileye, 15 yaşındaki Kuzey’in kız arkadaşı eşlik etti.

"Su gibisin" şarkısı çaldığı anlarda Kuzey ve Uzay'ın annelerine sevgi gösterisi yapması kameralara da yansıdı.

Şıkel o anları sosyal medyada "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim" notuyla paylaştı.