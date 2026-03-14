Canberk Uçucu neden öldü? Hastalığı neydi?

Türk sanat dünyası, dün (13 Mart 2026) ardı ardına gelen vefat haberleriyle sarsıldı. Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan'ın da ifade ettiği gibi, Türkiye kültürel mirasının üç önemli ismini aynı gün içinde kaybetti.

Türk tiyatrosunun usta ismi merhum Ergün Uçucu’nun oğlu olan 57 yaşındaki Canberk Uçucu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Özellikle 2000'li yılların unutulmaz yapımlarından "Kuzenlerim" dizisinde hayat verdiği Feridun karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçı, aynı zamanda başarılı bir seslendirme sanatçısıydı.

Canberk Uçucu'nun vefatının ardından ünlü oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Baykal, paylaşımında, "Bu gece sahnelediğim temsil sırasında aldım acı haberi… Canberk Uçucu, gencecik meslektaşım… Sevgili dostum, merhum Ergun Uçucu'nun çok sevgili evladı… Dünyaya çok erken veda etmiş. Çok üzüldüm; yattığın yer incitmesin, alkışlar yoldaşın olsun canım. Tüm tiyatro camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.