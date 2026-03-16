Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı? Sevim Emre'den açıklama

81 yaşındaki ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın Covid-19 şüphesiyle hastanede gözetim altına alındığı iddia edilmişti.

"ORHAN ABİNİZ KALE GİBİ"

Hayat arkadaşı Sevim Emre bu iddiaya yanıt verdi ve bir açıklamada bulundu:

Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun.

Öte yandan Orhan Gencebay geçtiğimiz günlerde başka bir konuyla gündeme gelmişti. Henüz 13 yaşında olan ve hayata tutunmaya çalışan bir çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için harekete geçen Gencebay, koleksiyonundaki en özel, en kıymetli enstrümanını satışa çıkardığını duyurmuştu.