10 Ocak 2026 Cumartesi günü ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler Show ekranlarında Güldür Güldür Show'un yeni bölümünü göremedi. Peki Güldür Güldür yeni bölüm neden yok? Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman?
"Güldür Güldür Show" hayranları için Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan kahkaha dolu skeçler, Ocak ayının ilk haftalarında yerini kısa bir "yılbaşı molasına" bıraktı.
10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı Show TV yayın akışında yeni bölümün yer almaması, programın takipçileri arasında merak uyandırdı.
Televizyon kanallarının her yılın başında reklam anlaşmaları ve prodüksiyon planlamaları nedeniyle verdiği geleneksel ara, bu yıl "Güldür Güldür Show" için iki hafta olarak belirlendi.
Ali Sunal’ın moderatörlüğündeki sevilen programın yeni bölümü 24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geri dönmesi bekleniyor.