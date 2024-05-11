Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'dan Anneler Günü şarkısı

Ceyda Düvenci'nin 2008-2013 arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, daha önce de Sıla'nın 'Zahmet Olmazsa' adlı şarkısını seslendirerek büyük beğeni toplamıştı.

Ceyda Düvenci, doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olan 13 yaşındaki Melisa'nın, şan eğitimi almaya başladığını duyurmuştu.

Melisa bu kez de Anneler Günü için Sertab Erener'in 'Bir Tek Annem Olsun' adlı şarkısını seslendirdi.