Demet Özdemir, 'Adım Farah' dizisi için şarkı söyledi

Şimdilerde ünlü oyuncu Engin Akyürek ile başrollerini paylaştığı "Adım Farah" adlı diziyle izleyicinin beğenisini toplayan ünlü oyuncu Demet Özdemir dizi için şarkı söyledi.

Dizide Farah karakteri olarak yer alan Özdemir, Engin Akyürek'in oynadığı Tahir karakterine doğum günü hediyesi olarak Can Ozan'ın "Toprak Yağmura" adlı parçasını seslendirdi.

Özdemir dizide, ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'a hayat veriyor. Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi isimler yer alıyor.