Ekin Türkmen: Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür!

Küçük Kadınlar dizisindeki başarılı oyunculuğuyla tanınan oyuncu Ekin Türkmen, dizilerdeki oyuncu kadrosuyla ilgili, 'yapımcılar dizi oyuncularını takipçi sayısına göre seçiyor' demişti. Ekin bu sözleri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

EKİN TÜRKMEN: İŞ KONUSUNDA SEÇİCİ DAVRANIYORUM

Yeni dizi projesinin çekimlerinin başladığını söyleyen Ekin Türkmen, "Çok heyecanlıyım, iş konusunda seçici davranıyorum. Şu an her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

'HERKES DOĞRU BİLDİĞİ DÜŞÜNCELERİ SÖYLEMEKTE ÖZGÜR'

Geçtiğimiz günlerde, "Yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçtiği duyumlarını aldım. Ben bunu reddediyorum. Çok acı bir durum" demişti. Türkmen, muhabirlerin "Bu sözlerinizle ilgili olumsuz bir geri dönüş oldu mu?" sorusuna, "Hayır olmadı, neden olsun ki! Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür" diyerek cevap verdi.