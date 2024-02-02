Emin Alper'in ilk tiyatro oyunu 'Öteki'nin galasına ünlü yağmuru

Emin Alper'in Dostoyevski’nin zamansız eserini sahneye taşıdığı ‘Öteki’nin galası dün akşam yapıldı.

Zorlu PSM'de gerçekleşen galaya, Nuri Bilge Ceylan, Burak Deniz, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Dilan Çiçek Deniz, Birce Akalay, Engin Günaydın, Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şükrü Özyıldız, Öner Erkan, Serkan Keskin, Fatih Artman, Öykü Karayel, Can Bonomo, Hafsanur Sancaktutan, Onur Saylak, İbrahim Çelikkol, Damla Sönmez, Cem Davran, Ceren Moray, Hatice Aslan, Esra Ruşan, Melikşah Altuntaş, Ekin Koç, Gülçin Kültür ve Sedef Avcı gibi birçok ünlü isim katıldı.