Emre Altuğ oğulları Kuzey ve Uzay’la eğlenceli bir video paylaştı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı.

Ünlü manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çocukları için sık sık bir araya geliyor.

Emre Altuğ oğulları ile eğlenceli bir hafta sonu geçirdi. Altuğ o anları "Biraz Pazar şımarıklığı... Paylaşayım siz de biraz keyiflenin istedim" notuyla paylaştı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Videoyu görenler "Çok iyi bir anne ve baba oldunuz ", "Bayıldım size", "Muhteşem", Eğlencenize doyum olmuyor", "Yılın en güzel klibi", "Son zamanlarda gördüğüm en güzel, mutluluk verici paylaşım" gibi birçok güzel yorumda bulundu.