Game of Thrones ‘un sevilen oyuncusu Natalie Dormer anne oldu

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Ayrıca kızının üç aylık olduğunu söyleyen Dormer, annelik deneyimlerine dair “Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim, çünkü uykusuzluk başka bir şey. "İnsanlar, 'Hayata bakış açınız değişecek ve tüm değer sisteminiz değişecek' diyorlar ve siz gözlerinizi devirip 'Evet, evet' diyorsunuz ama sonra bu gerçek oluyor.” diye de ekledi.