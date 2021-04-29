Game of Thrones ‘un sevilen oyuncusu Natalie Dormer anne oldu
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle hafızalara kazınan Natalie Dormer anne olduğu bilgisini sevenleriyle paylaştı. Dormer, haberi Esther Rantzen‘in That’s After Life adlı podcast yayınında duyurdu.
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle adını daha geniş kitlelere duyuran Natalie Dormer, anne oldu. Uzun zamandır David Oakes ile birlikte olan İngiliz oyuncu “Salgın döneminde hamile olmak ve çocuk doğurmak yapılabilecek en mükemmel şey. Biraz klişe olacak ama, kızım 30 yıl sonra muhtemelen bir barda oturacak ve ‘Evet ben bir Covid bebeğiyim’ diyecek” sözlerine de yer verdi.
Ayrıca kızının üç aylık olduğunu söyleyen Dormer, annelik deneyimlerine dair “Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim, çünkü uykusuzluk başka bir şey. "İnsanlar, 'Hayata bakış açınız değişecek ve tüm değer sisteminiz değişecek' diyorlar ve siz gözlerinizi devirip 'Evet, evet' diyorsunuz ama sonra bu gerçek oluyor.” diye de ekledi.
Dormer sözlerine “Ben kesinlikle aşığım, bu büyük bir keyif. Uyku benim için her zaman çok önemli olmuştur, anneliğin tek dezavantajı bu, ama biliyorsunuz ki doğa çok zeki, hormonlar devreye giriyor.” diyerek de devam etti.
Bunlar da ilginizi çekebilir:
- House of the Dragon oyuncuları belli oldu, çalışmalar başladı! Peki konusunu biliyor musunuz?
- The Handmaid’s Tale 4.sezonuyla geri dönüyor
- Elele vizyon alarmı: Nisan ayı dizi & filmleri