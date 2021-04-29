The Handmaid’s Tale 4.sezonuyla geri dönüyor

The Handmaid’s Tale’in uzun zamandır beklenen dördüncü sezonuyla nihayet buluşuyoruz. İlk üç bölümü, 28 Nisan, yani dün Amerika’da yayınlandı. Hemen ardından ise bugün, 29 Nisan’da BluTV’de yayınlanıyor olacak. Yeni sezonda June Osborne’a hayat veren Elizabeth Moss Gilead’ın otoriter rejimine karşı gösterdiği direnişini son sürat devam ettiriyor olacak elbette. Fragmanından anladığımıza göre de June iyiden iyiye direnişin ön saflarında yer alıyor gibi. Zaten dizi ekibinden gelen açıklamaya göre; “June yaptıklarının sonuçlarına her anlamda katlanacak.”

Bir de dizi her ne kadar Margaret Atwood’dun aynı isimli romanından uyarlanarak başlamış olsa da ikinci sezondan beri romandan bağımsız ilerlediği biliniyor. Distopik bir gelecekte Amerika’nın yerine kurulan Gilead’de geçen hikâye katman katman derinliği olan, sert ve gerçekçi diliyle izleyeni bir güzel sarsıyor. Hem aklımızda hem de kalbimizde türlü çeşit sorgulamalar içinde buluyoruz kendimizi.

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Bruce Miller’ın hayata geçirdiği bu dizi, doğurgan kadınların damızlık olarak kullanıldığı acımasız bir distopyayı konu alsa da diziye hâkim süren algının epey buralı oluşu daha da derin bir yapım ortaya çıkarıyor. Elizabeth Moss, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Ann Dowd, Max Minghella ve Samira Wiley gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘The Handmaid’s Tale’, herkesi etkilemeyi başarırken birçok dizi ödülünün de sahibi olmuştu.

Ayrıca başrol oyuncusu Elizabeth Moss bu sezon yönetmen koltuğuna da oturduğu için ayrı bir heyecanla izliyor olacağız.

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