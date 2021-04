House of the Dragon oyuncuları belli oldu, çalışmalar başladı! Peki konusunu biliyor musunuz?

Game of Thrones bitmeden , epey zaman önce George R.R. Martin tarafından yazılmaya başlanmıştı bu yeni fantastik hikaye. HBO da elini çabuk tutmuş, 2019 yılının ekim ayında House of the Dragon adını taşıyan spin-off dizisine resmi onayı vermişti. Colony dizisinin yaratıcılarından, aynı zamanda Rampage ve Hercules filmlerinin de senaristleri arasında yer alan Ryan J. Condal‘ın da George R.R. Martin ile birlikte senaryo hazırlığında olduğu biliniyor. Game of Thrones’ta anlatılan hikâyenin, 300 yıl öncesinde geçeceği ve Targaryen ailesine odaklanacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021



Resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla da merakla beklenen bu dizinin prodüksiyon sürecine başladığı duyuruldu. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin bulunduğu okuma provasından bir görüntüye de yer verilen paylaşım epey heyecan yarattı.

Bilenler bilir, Game of Thrones her türlü spoiler'ı önlemek adına büyük çabalar sarf etti yıllar boyunca. Dolayısıyla bu yeni dizi hakkında da çok fazla bilgimiz olmamakla birlikte, Westeros'a geri döneceğimiz için sevinçliyiz.

House of the Dragon, George R.R. Martin’in geçtiğimiz yıl yayımlanan Fire & Blood adlı romanından uyarlanıyor. Romanın yaklaşık 700 sayfa civarı olduğu da biliniyor, yani sağlam bir senaryo olacağı kesin gibi. Aegon Targaryen’in Yedi Krallık’ı fethiyle başlayan Fire & Blood, Aegon’dan sonraki jenerasyonlar boyunca Targaryenler’in yaşadıklarını konu alıyor. Targaryanler’in tahtı korumak için verdikleri mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan olaylar kitapta yer alıyor. Dizinin ilk sezonunun ise şimdilik 10 bölüm olması bekleniyor.

Yapılan paylaşımlara göre House of the Dragon dizisinde Emma D’Arcy, Prenses Rhaenyra Targaryen‘i Steve Toussaint ise The Sea Snake‘e hayat verecek. Aynı zamanda Paddy Considine, Kral Viserys Targaryen karakterini canlandırırken, Matt Smith ise Prens Daemon Targaryen karakteriyle karşımızda olacak. Ayrıca Sound of Metal filmiyle izleyici karşısına çıkan Olivia Cooke, Alicent Hightower‘ı canlandırırken Rhys Ifans ise Otto Hightower karakteriyle ekranlarımızda olacak.

