Hadise ile Usher yan yana! İşte o görüntüler...

25 Eylül Pazartesi başlayan Paris Moda Haftası'nı izlemeye giden ünlülerden biri de Hadise'ydi. Ünlü şarkıcı defileyi izlemeye giderken pembe renkli bir elbise giymeyi tercih etti.

Hadise, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'nda 8 Grammy ödüllü R&B müzisyeni Usher ile karşılaştı. Usher ile dakikalarca sohbet eden Hadise, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.