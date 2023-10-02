Hadise ile Usher yan yana! İşte o görüntüler...
Paris Moda Haftası'nı izlemeye giden Hadise, dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Usher ile bir araya geldi. Ünlü şarkıcı o görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
25 Eylül Pazartesi başlayan Paris Moda Haftası'nı izlemeye giden ünlülerden biri de Hadise'ydi. Ünlü şarkıcı defileyi izlemeye giderken pembe renkli bir elbise giymeyi tercih etti.
Hadise, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'nda 8 Grammy ödüllü R&B müzisyeni Usher ile karşılaştı. Usher ile dakikalarca sohbet eden Hadise, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Aynı zamanda Tuba Büyüküstün de Paris Moda Haftası'nda iken karşılaşan Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Balqees ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.