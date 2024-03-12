Hande Erçel ile Hintli oyuncu Ayushmann Khurrana, Hintçe konuştu

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın Mumbai şehrine giden Hande Erçel, Hintli oyuncu Ayushmann Khurrana ile bir araya geldi. Birbirlerine Hintçe ve Türkçe öğreten ikili o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayushmann Khurrana, Hande Erçel'e Bareilly Ki Barfi filminden Hintçe bir diyalog öğretmeye çalıştı. Erçel ise ünlü oyuncuya, Yeşilçam'da efsaneleşmiş 'Bana öyle gülme, seni daha fazla sevemem' repliğini öğretti.