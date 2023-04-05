Hande Erçel'ten İtalya paylaşımı Açılış için İtalya'ya giden Hande Erçel, Milano sokaklarından bu videoyu paylaşmıştı. 05 Nisan 2023 İtalya'nın Milano şehrine giden Hande Erçel, gece için siyah dekolteli bir tulum giymeyi tercih etmiş ve Milano sokaklarından bu videoyu paylaşmıştı... ELELETV Oyuncu Sıla Türkoğlu ile yeni baharı selamlıyoruz 5 saat önce ELELETV Sahnede Rabia Soytürk var! 1 hafta önce MAGAZİN Fazıl Say'dan Karsu paylaşımı 1 ay önce MAGAZİN Yağmur Atacan, deprem bölgesinden seslendi 1 ay önce