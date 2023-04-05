Hande Erçel'ten İtalya paylaşımı

Açılış için İtalya'ya giden Hande Erçel, Milano sokaklarından bu videoyu paylaşmıştı.

İtalya'nın Milano şehrine giden Hande Erçel, gece için siyah dekolteli bir tulum giymeyi tercih etmiş ve Milano sokaklarından bu videoyu paylaşmıştı...

 

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