İlayda Alişan bu kez 'Ela Yüksel' olarak karşımızda
FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Masumiyet dizisinde rol alan isimler arasında oyuncu İlayda Alişan da var... Peki, İlayda Alişan kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı? İlayda Alişan'ın biyografisine bakalım...
Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar, Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizi 24 Şubat'ta Fox TV ekranlarında buluşuyor. Oyuncu İlayda Alişan dizide Ela Yüksel karakterine hayat veriyor. Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor. Dizinin öykü ve senaryosunu Sırma Yanık kaleme aldı. Peki, Ela Yüksel rolüyle karşımıza çıkacak İlayda Alişan kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Yaşı, boyu, burcu, yaşamı... Merak edilenlere yakından bakalım...
İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?
İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yaptı. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır. 2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor. Wikipedia'ya göre İlayda Alişan'ın burcu balık, 1.60 metre boyunda, 48 kilo...
İLAYDA ALİŞAN'IN YENİ ROLÜ: ELA YÜKSEL
İlayda Alişan'ın canlandıracağı karakterle ilgili dizinin internet sayfasında şu bilgiler yer alıyor: Bahar’ın 19 yaşındaki kızı. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun eeeen başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.
INSTAGRAM'DA İLAYDA ALİŞAN
İlayda Alişan, sosyal medya platformu Instagram'ı yakından kullanan bir isim. İlayda Alişan'ın instagram hesabında yaklaşık 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.Genç oyuncunun Instagram'daki son paylaşımları da dizi üzerine...