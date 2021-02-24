İlayda Alişan bu kez 'Ela Yüksel' olarak karşımızda

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İLAYDA ALİŞAN'IN YENİ ROLÜ: ELA YÜKSEL

İlayda Alişan'ın canlandıracağı karakterle ilgili dizinin internet sayfasında şu bilgiler yer alıyor: Bahar’ın 19 yaşındaki kızı. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun eeeen başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.