'Seversin' dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Dizinin künyesi...

Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün paylaştığı Seversin dizisi 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren her pazartesi saat 20.00’de ekrana gelecek. Dizi, genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesini ekrana getiriyor. İşte konusu, oyuncuları ve merak edilenleriyle Seversin dizisi hakkında her şey:

SEVERSİN DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Kanal D

Yayın günü: Pazartesi

Dizinin özeti: Seversin dizisinde Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesi anlatılıyor.

Başrol oyuncuları: İlayda Alişan, Burak Yörük

Yönetmen: Serdar Gözelekli

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Seversin dizisinin konusu özetle şöyle: Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan

Burak Yörük

Nergis Kumbasar,

Zeynep Kankonde,

Ceren Taşçı,

Ozan Dağgez,

Halil İbrahim Kurum,

İlkin Tüfekçi,

Ergül Miray Şahin,

Hazal Benli,

Atakan Yılmaz,

Yiğit Dikmen,

Ceren Yıldırım,

Elif Çapkın,

Yağmur Gurur

Nihayet Şahin

SEVERSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

SEVERSİN DİZİSİ TANITIMI

ASYA (İlayda Alişan)

Asya, İstanbul’un kenarda kalmış bir semtinde dünyaya gözlerini açmıştır. Ailesinin üç numaralı kızıdır. Babasını on yaşındayken kaybetmiştir. Güzel, alımlı bir kızdır. Giydiği üzerine yakışır, hafif bir makyaj yaptığında bile dönüp dönüp kendisine baktıranlardandır. Ama o bunu da yapmaz, öyle makyajla falan çok işi yoktur. Sadelik onu en iyi anlatan kelimedir. Zincir giyim mağazalarından birinde tezgahtar olarak çalışmakta, aynı zamanda üniversite sınavlarına kendi imkanları dahilinde hazırlanmaktadır.

İyi bir üniversitenin akşam bölümünde Edebiyat Fakültesi’nde okumak en büyük hayalidir. Edebiyata, şiire meraklıdır ama bunları kimselere göstermez. Yayınlanmış bir kitabının olması, kimselerin bilmediği en büyük hayalidir. Gözü karadır, hakkını yedirmez, yapılan bir kötülüğü yarına ertelemez, unutmaz. Bu “Erkek Fatma” özelliğinden dolayı da rahmetli babasının en sevdiği kızı olmuştur Asya.

TOLGA (Burak YÖRÜK)

Tolga, yirmili yaşların sonunda atletik fiziğe sahip, yakışıklı bir gençtir. Annesi eski oyuncu olduğundan çocukluğundan beri dizi, film, reklam işlerinin içinde büyümüş fakat istediği yere bir türlü gelememiştir. Annesi Suzan altı yaşından itibaren set set gezdirmiştir Tolga’yı. İstikrarlı bir şekilde işten işe atlayarak başrole kadar gelmiştir. Tolga, arada üniversiteyi bitirmeyi de ihmal etmemiş, oyunculuk ile eğitimini beraber devam ettirmeyi başarmıştır. Bunda en büyük pay da annesi Suzan’ın olmuştur. Yaşıtları sokakta oynarken o dans dersi almış, oyunculuk çalışmıştır. Okul hayatı, ergenliği, lise yılları, üniversite yılları hep yalnız geçmiş, doğru dürüst hiç arkadaşı olmamıştır. Tolga, hayatında bir kere aşık olmuş, ondan da kariyeri uğruna vazgeçmiştir.