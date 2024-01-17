Iman Elbani, eşi Murat Yıldırım'ı setinde ziyaret etti

Oyuncu Murat Yıldırım'a eşi Iman Elbani'den sürpriz geldi. Iman Elbani Murat Yıldırım'ı Teşkilat setinde ziyaret etti. Elbani, o anları sosyal medyadan yayınladı.

Ekranların sevilen oyuncularından Murat Yıldırım ve Iman Elbani, Ekim 2022'de kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti. Murat Yıldırım şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide oynuyor.

Eşine sette sürpriz

Sürekli sette olan Yıldırım’ı, eşi Iman Elbani ziyaret etti. Elbani, sette eşi Murta Yıldırım’ı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Imani, yayınladığı videoya "Muhteşem kocamla her zaman mutluyum." notunu düştü. Ünlü çiftin aşk dolu hallerine takipçileri yorum yağdırdı.

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