İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimler?

Yıllar önce büyük ilgi gören moda programı İşte Benim Stilim 31 Mart Pazartesi günü ilk bölümüyle yeniden yayın hayatına tekrar başladı. Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği Tv8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yayınlandığı günden beri sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor. İzleyiciler jüri üyelerini de merak ediliyor.

İşte Benim Stilim jüri üye üyeleri kimler?

Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda daha önce de jürilik yapmış olan Ivana Sert ve ilk defa jürilik yapacak olan Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer kimdir?

Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara'da doğmuş bir güzellik uzmanı, girişimci ve sosyal medya fenomenidir. Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünden mezun olmuştur. ​

Yaklaşık 13 yıl turizm sektöründe çalıştıktan sonra güzellik ve moda alanlarına yönelen Yavuzer, bu alanda eğitim almak için Londra'ya gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte Renee Klinik'i kurmuş ve burada estetik ve güzellik alanında eğitimler vermeye başlamıştır. ​

Ayrıca, bir web sitesi ve markası bulunan Yavuzer, güzellik ve moda konularında içerikler üretmektedir. Son dönemde, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan "İşte Benim Stilim"' adlı moda yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

İşte Benim Stilim jüri üyesi Ivana Sert kimdir?

Ivana Sert 25 Ekim 1979 doğumlu Sırp moda tasarımcısı. Ivana Sert, modellik kariyeri öncesi on altı yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun yıllar yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını alan Sert, 1990'lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır.

2002 yılında Türkiye'ye yerleşerek, İstanbul'da tanıştığı ve merhum iş adamı Mehmet Sert'in oğlu olan Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurdal Sert ile 2004 yılında Çubuklu, Beykoz'da dünya evine girmiştir. Bu evliliğin ardından Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert'in 31 Ekim 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğulları vardır. Çift 2013 yılında boşanmıştır.

Kendisi, 2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmıştır ve geçirdiği bir sağlık problemi nedeniyle, doktor tavsiyesi üzerine, yarışmadan on ikinci haftada çekilmiştir.

Bu Tarz Benim ismiyle yayınlanan, daha sonradan ismi İşte Benim Stilim olarak değiştirilen programda jüri üyeliği yapmıştır.

Yapışık İkizler adlı sinema filminde rol almıştır. 2019 yılında İmalat Hatası şarkısıyla müzik dünyasına adım atmıştır.

İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran kimdir?

Güzide Duran Aksoy 4 Ağustos 1980, Mersin doğumludur. Türk sunucu, model ve oyuncu Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisidir. Eski model Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır.

Modellik kariyerinde dünya çapında oldukça ünlü markalarla işbirliği içinde olan sunucu ve model Güzide Duran birçok derginin kapaklarında boy gösterdi ve markaların reklamlarında çıktı.

Yalnızca modellikte değil, televizyon ve sinema dünyasında isminden uzun süre bahsettiren güzel isim Güzide Duran, bir dönem Star kanalında ekrana verilen “Proje Moda” yarışmasında sunucu ve jüri üyesi olarak kendini gösterdi. Bunun haricinde “Yeşil Işık”, “90-60-90” ve “Kurşun Asker” gibi çeşitli projelerde rol alarak oyunculuk alanında da yeteneğini sergiledi.