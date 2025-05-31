Survivor'da yasak aşk iddiası! Yağmur Banda ve Efecan Dienzenza aşk mı yaşıyor? Duygu Dianzenza ile boşandı

Survivor 2025'te yarışan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda’nın aşk yaşadığı iddia edildi. Daha önce Antalya’da birlikte görülen iki ünlü ismin, solarak İzmir Balçova’da bir mekanda oturduğu söylendi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Efecan’ın eşi Duygu Dianzenza, ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından eşine ait fotoğrafları kaldırdı.

"KONUNUN MUHATTABI BEN DEĞİLİM"

İddiaların ardından Efecan’ın eşi Duygu Dianzenza’dan açıklama geldi:

Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın.





YAĞMUR BANDA'DAN İLK AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Yağmur Banda, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. İşte, Banda'nın o paylaşımı:

''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum.''

AYRILIK SONRASI PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Jet hızında tek celsede boşanan çift, ayrılık sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Çiftlerden Duygu Dianzenza'nın paylaşımındaki ifadeler dikkatlerden kaçmadı.

DUYGU DIANZENZA: KIZIM OLDUĞU İÇİN KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Boşanmanın ardından Duygu Dianzenza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; ''Efecan Dianzenza ile olan 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi bugün resmi şekilde sonlandırdık. Tekrar ve son kez belirtmek isterim ki bir kızım olduğu için, konuşmak istemiyorum. Desteklerinize minnettarım'' ifadelerini kullandı.

EFECAN, AVUKATININ AÇIKLAMASINI YAYIMLADI

Efecan Dianzenza cephesinden de açıklama geldi. Avukatının paylaşımını alıntılayan mesaj şu şekilde:

''Müvekkilimiz Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, karşılıklı olarak evlilik birliğini sonlandırma kararı almış ve bugün yapılan yargılama neticesinde boşanmışlardır. Tarafların müşterek çocuğunun bu süreçten psikolojik olarak yara almadan çıkabilmesi adına yapılacak yorum ve paylaşımların daha dikkatli olmasını rica ederiz. Av. Mehmet Özdil.''