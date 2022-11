Jennifer Lopez'den şaşırtıcı Benn Affleck itirafı: "Ayrıldığımızda öleceğimi sandım"

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle evlenmişti. Lopez, Zane Lowe'a verdiği röportajda 17 sene önce Ben Affleck ile ayrılmanın kendisini nasıl etkilediği üzerine bazı itiraflarda bulundu.

"BEN, BENİM EN BÜYÜK HAYRANIMDI"

Lopez, 2002'de çıkardığı 'This Is Me… Then’ adlı albümü için “Hayatımın aşkıyla birlikte olduğum dönemi yansıtan bir albümdü. Yazdığımız her şarkı çok özeldi” ifadelerini kullandı. Affleck’in o albümdeki tüm şarkıları ve sözlerini bildiğini paylaşan Lopez, “Ben, benim en büyük hayranımdı” dedi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞIYDI"

2002 ile 2004 yılları arasında nişanlı kaldığı Affleck ile ayrıldıktan sonra bu albümden hiçbir şarkıyı sahnede söylemek bile istemediğini söyleyen Lopez “Ayrıldıktan sonra çok acı vericiydi. 20 yıl önce o düğünü iptal ettik ve hayatımın en büyük kalp kırıklığını yaşadım. Açıkçası öleceğimi sandım” dedi.

O albümden sonra bir daha hiç o tarz şarkılar yapamadığını belirten yıldız “20 sene sonra mutlu sona erdik” dedi.

