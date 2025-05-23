'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için devam ediyor. Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu da açıklandı.

Usta oyuncuya, SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Ozan' karakteriyle de tanınan Berkay Tulumbacı hayat verecek.

Berkay Tulumbacı, Türk halkının hafızasında unutulmaz izler bırakan bu eşsiz insana hayat verirken, izleyiciyi hem nostaljik hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Adile Naşit'in hayatını anlatacak olan filmde Adile Naşit'e ise Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

Berkay Tulumbacı kimdir?

8 Haziran 1991 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Lise eğitimini Levent Koleji'nde tamamlayan oyuncu, 2011 de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı.

Berkay Tulumbacı hangi dizilerde rol aldı?

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