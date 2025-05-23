Büyük beden mankeni Ashley Graham'ın MET Gala hazırlığı

Moda endüstrisinin kalıplarını yıkıp geçen, vücut pozitifliği hareketinin küresel sözcülerinden biri haline gelen Ashley Graham, adını altın harflerle tarihe yazdırmaya devam ediyor.

Kusursuzluk algısının sorgulandığı, çeşitliliğin kutlandığı bu yeni dönemde, Graham; hem podyumların hem de dijital dünyanın en ilham veren figürlerinden biri olarak parlıyor.

DURUŞU ÖZGÜVEN SAÇIYOR

Kendi kurallarını kendi koyan, kıvrımlarıyla barışık ve annelik serüvenini tüm doğal haliyle gözler önüne seren bu güçlü kadın, son dönemdeki projeleri ve her zamanki gibi özgüven saçan duruşuyla magazin gündeminin en üst sıralarında yer alıyor.

MET GALA HAZIRLIĞI

Graham, Instagram hesabından paylaştığı son pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Üç çocuk annesi olan Amerikalı model Met Gala'ya nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı.