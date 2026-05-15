Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’dan gelen haber, sevenlerini endişelendirdi. Geçtiğimiz yıl yaşadığı zorlu sağlık sürecini büyük bir dirençle geride bırakmaya çalışan usta sanatçı, dün gece aniden rahatsızlanarak yeniden hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda oluğu öne sürülen sanatçının sağlık durumu nasıl?
Türk sinemasının "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan "Tatar Ramazan"a uzanan dev ismi Kadir İnanır'dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.
Dün gece saatlerinde evinde aniden fenalaşan İnanır, yakınlarının durumu fark etmesiyle birlikte vakit kaybetmeden Beşiktaş’ta bulunan bir hastaneye ulaştırıldı.
KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Acil serviste yapılan ilk müdahalelerin ardından doktorlar, İnanır’ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam etmesine karar verdi.
KADİR İNANIR KAÇ YAŞINDA?
15 Nisan 1949 doğumlu olan Kadir İnanır 77 yaşında.
Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır aslen Trabzon Sürmenelidir, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi.
İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.