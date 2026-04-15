Yeraltı bugün var mı? 15 Nisan Yeraltı dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı?
NOW TV’nin iddialı yapımı Yeraltı dizisinin izleyicileri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen trajik okul saldırısının ardından "Yeraltı bugün var mı? 15 Nisan Yeraltı dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor...
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan trajik okul saldırısının ardından televizyon kanallarının yayın akışları yakından takip ediliyor. 15 Nisan 2026 tarihli güncel NOW TV yayın akışına göre, sevilen dizi Yeraltı'nın yeni bölümüyle ilgili son durum şu şekildedir:
NOW TV’den gelen son bilgilere göre yayın akışında bir değişiklik yapılmadı. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Yeraltı dizisi, bu akşam (15 Nisan Çarşamba) saat 20.00'de 12. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
15 Nisan 2026 NOW TV Yayın Akışı
Kanalın bugünkü program listesi şu şekilde netleşti:
10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
13.30: En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16.30: Yeraltı (Altyazılı - Tekrar)
19.00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı - Maraş'taki son gelişmeler)
20.00: Yeraltı (12. Bölüm - Yeni)
00.15: Halef: Köklerin Çağrısı
12. Bölümde Sizi Neler Bekliyor? (Özet)
Yeni bölümde sırlar açığa çıkarken gerilim hat safhaya ulaşıyor:
Yüzük Krizi: Sultan’ın elindeki yüzükle Ceylan’ın karşısına dikilmesi, Ceylan’ı köşeye sıkıştırır. Ceylan bu durumu toparlamaya çalışırken yeni bir yalanın içine düşer.