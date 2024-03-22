Kate Middleton bu sözlerle kanser olduğunu açıkladı

Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton Ocak ayında karın ameliyatı olmuş ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanmıştı. Ancak Prensesin hiç basın önüne çıkmaması söylentileri artırmıştı. Kate Middleton bu akşam paylaştığı bir videoda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Kate Middleton paylaştığı videoda, "inanılmaz derecede zor geçen birkaç ayın" ardından bunun "büyük bir şok" olduğunu söyluyor. Middleton daha sonra ise "İyiyim ve her geçen gün daha da güçleniyorum" diye ekliyor.

BBC'nin haberine göre kanserin ayrıntıları açıklanmadı, ancak Kensington Sarayı prensesin tamamen iyileşeceğinden emin olduğunu söylüyor.

AMELİYAT ÖNCESİ BİLİNMİYORDU

Prensesin açıklamasına göre Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğu bilinmiyordu. Ancak ameliyat sonrası testlerde kanser izine rastlandı. Kate de bu konuda "Ocak ayında Londra'da bir karın ameliyatı geçirdim ve o sırada durumumun kanserli olmadığı düşünülüyordu. Ameliyat başarılı geçti. Ancak ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla tıbbi ekibim bana önleyici kemoterapi almamı tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyor.

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ İÇİN

Middleton, çocuklarının psikolojisinin etkilenmemesi için konuyu hassas bir şekilde eşi William ile yürütmeye çalıştıklarını anlattı ve ailesinin "biraz zamana, alana ve mahremiyete" ihtiyacı olduğunu söyledi. Prenses, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Birçoğunuz tarafından gösterilen sevgi, destek ve nezaket de öyle. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor. Tedavimi tamamlarken aile olarak biraz zamana ve mahremiyete ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz" dedi.

İNANCINIZI KAYBETMEYİN

Prenses kanser hastalarına da mesaj vererek, "Şu anda, hayatları kanserden etkilenen herkesi de düşünüyorum. Her ne şekilde olursa olsun lütfen inancınızı ya da umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz" dedi.

AYRINTILAR PAYLAŞILMAYACAK

Kensington Sarayı, prensesin ne tür bir kansere yakalandığı veya kanserin hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntıları paylaşmayacağını belirtti ve spekülasyon yapılmamasını istendi.

KRAL CHARLES DA KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Prensesin kanser olduğunun açıklanması İngiliz monarşisi için oldukça sarsıcı oldu. Çünkü, Kral Charles III şu anda Buckingham Sarayı tarafından Şubat ayı başında açıklandığı üzere kanser tedavisi görüyor.