Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Öpücük ver bir tane...

2016 yılında Başak Dizer ile dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2022 yılında oğlu Kurt Efe'yi kucağına alarak babalık sevinci yaşamıştı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada oğluyla son paylaşılan videosu büyük beğeni topladı.

Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'ye "Öpücük ver bir tane..." diyerek ördek sevdirmeye çalıştığı o sevimli anlara binlerce beğeni ve yorum geldi.