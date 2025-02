Koreli oyuncu Kim Sae-ron evinde ölü bulundu

Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Oyunculuğa 2009'da çocuk oyuncu olarak adım atan ve 'The Man from Nowhere' ve 'The Neighbor' gibi yapımlardaki rolleri ile tanınan Kim Sae-ron, evinde ölü olarak bulundu.

Güney Kore polisinin yaptığı açıklamaya göre; 24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Kim Sae-ron’un cesedini evine giden bir arkadaşı buldu.

Polis ünlü oyuncunun ölümünü soruşturuyor. Şu ana kadar sadece eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.