Melis Sezen'den çölde dans

Sadakatsiz ve sonrasında Gülcemal dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Melis Sezen, Dubai'ye gitti. Röportajlarında dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen Melis Sezen, Dubai'de çöl dansı yaptı.

ÇÖLDE MİSTİK DANS PERFORMANSI

Bir şarkı eşliğinde kendini kumlara atan Sezen'in, mistik dans performansı sosyal medyada da çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede çok sayıda yorum aldı.



