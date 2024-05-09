Melis Sezen'in üniversitenin dans etkinliğinde yaptığı şov beğeni topladı
'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen, özel bir üniversitenin dans etkinliğinde şov yaptı. Dansıyla herkesi büyüleyen Sezen, bu anları sosyal medyada paylaştı.
'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle ünlenen oyuncu Melis Sezen, her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Melis Sezen, son olarak okuduğu özel üniversite tarafından düzenlenen bir dans yarışmasına katıldı. Jüri olan Sezen, fit vücudu ve dans gösterisiyle izleyenlerin beğenisini kazandı.
Hünerlerini gösteren ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.