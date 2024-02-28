Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü ilk defa gösterdi

Murat Yıldırım kızı Miray’ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına ‘’Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşayım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle’’ notunu düştü.

Murat Yıldırım-İban Elbani Yıldırım çifti Ekim 2022'de anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çift, kızlarına Miray adını vermişti.

Murat Yıldırım minik kızı Miray’ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına ‘’Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşayım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle’’ notunu düştü. Takipçileri Miray'ı annesine benzetti. 

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