"The Drama" filminin yıldızları Zendaya ve Robert Pattinson 2026 Oscar Töreni'nde sahnede

ZENDAYA'NIN OSCAR STİLİ



Minimal detayların hakim olduğu iddialı tasarımıyla dikkat çeken Zendaya, stilisti Law Roach ile olan iş birliğini bir kez daha sergiledi. Bu özel gece için Louis Vuitton imzalı bir tasarım seçen Zendaya’nın moka kahvesi tonlarındaki elbisesi; asimetrik yaka hattı, yan kesimleri ve drapeli bel detayıyla dikkat çekti.

Görünümünü Cindy Chao The Art Jewel pırlanta küpeler, pırlanta işlemeli bir Rolex saat ve 'evlilik iddiaları'na konu olan alyansıyla tamamladı.