"The Drama" filminin yıldızları Zendaya ve Robert Pattinson 2026 Oscar Töreni'nde sahnede
2026 Oscar ödül töreni, Zendaya ve Robert Pattinson’ın beklenmedik sahne birlikteliğiyle sürpriz bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gecede, 'En İyi Yönetmen' ödülünü takdim eden Zendaya, Louis Vuitton imzalı görünümüyle törenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu...
Hollywood’un en prestijli buluşması olan 2026 Oscar ödül töreni, beklenmedik bir katılımla hareketlendi. Bu yıl aday listesinde yer almayan ve resmi sunucular arasında duyurulmayan Zendaya, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda sürpriz bir çıkış yaptı. Ünlü oyuncu, yakında vizyona girecek olan 'The Drama' filmindeki rol arkadaşı Robert Pattinson ile birlikte sahneye çıkarak 'En İyi Yönetmen' ödülünü takdim etti.
ZENDAYA'NIN OSCAR STİLİ
Minimal detayların hakim olduğu iddialı tasarımıyla dikkat çeken Zendaya, stilisti Law Roach ile olan iş birliğini bir kez daha sergiledi. Bu özel gece için Louis Vuitton imzalı bir tasarım seçen Zendaya’nın moka kahvesi tonlarındaki elbisesi; asimetrik yaka hattı, yan kesimleri ve drapeli bel detayıyla dikkat çekti.
Görünümünü Cindy Chao The Art Jewel pırlanta küpeler, pırlanta işlemeli bir Rolex saat ve 'evlilik iddiaları'na konu olan alyansıyla tamamladı.
"DENGEYİ KURMAYI ÖĞRENİYORUM"
3 Nisan’da izleyiciyle buluşacak olan 'The Drama' filminin basın turuna hazırlanan Zendaya, Interview dergisine verdiği samimi röportajda kamuoyu önündeki yaşamı ile özel hayatı arasındaki çizgiyi nasıl koruduğuna değinirken rol arkadaşı Robert Pattinson'a hitaben şu sözleri paylaşmıştı:
"Seninle ilgili takdir ettiğim şeylerden biri, hayatının büyük bir kısmını kendine saklaman; bu, özellikle bir ailen varken (partneri Suki Waterhouse) harika bir şey. Ben de bu dengeyi kurmayı öğreniyorum. Günün sonunda halka mal olmuş bir figürsün, buna yapacak bir şey yok; ancak bazı şeyler sadece sana ve sevdiklerine özel kalmalı."
"BİR MAHREMİYET ALANIM OLSUN İSTİYORUM"
Zendaya verdiği röportajda sözlerine şu şekilde devam etmişti:
"Ayrıca o anonim alanı korumalısın ki başka bir karakteri canlandırdığında insanlar seni her zaman kendinle bir tutmasın. Yani, az önce etkileyici konuşmaktan bahsediyorduk; bak, şimdi ben lafı dolandırıyorum, ne demek istediğimi anlatmaya çalışırken kelimelerim birbirine karışıyor. Ama sadece canlandırdığım karakterler için değil, izleyicilerin beni kendim olarak değil, o karakter olarak görmeleri için, gerçek hayattaki kendim için de bir mahremiyet alanım olsun istiyorum. Toplum içindeyken kim olduğum konusunda dürüst olmaya çalışıyorum ama bazı şeyleri de sadece kendime saklıyorum."