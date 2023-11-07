Semicenk-Lara krizi: Kim olursa olsun saygısızlığı asla affetmem!

Şarkıcı Lara, şarkısını kendisinden izin almadan aranje ederek seslendiren Semicenk hakkında, 'Keşke baştan iş birliği yapsaydı. Çocuğum gibi gördüğüm şarkıma sahip çıkmam gerektiğini düşünüp kendim okudum.' açıklamasında bulundu.

'ŞARKIM BENDEN İZİN ALINMADAN YAYINLANMAK İSTENDİ'

Bir yarışma programında şarkısını seslendiren Semicenk’i başarılı bulduğunu, ancak kendisine yapılan saygısızlığı kabullenemeyeceğini dile getiren Lara, "Şarkım benden izin alınmadan aranje edilip, yayınlanmak istendi. Durumu öğrenince müdahale ettim. Keşke baştan izin istenip iş birliği yapılsaydı. Kim olursa olsun bu saygısızlığı asla kabul edemem, affedemem.

'ŞARKIYI ÖNCE SEDA SAYAN'A VERMİŞTİM'

Ünlü şarkıcı, "Son Sözüm'ü ilk önce Seda Sayan'a vermiştim. Aslında benim okumak gibi bir niyetim yoktu ama yaşananlardan dolayı çocuğum gibi gördüğüm şarkıma sahip çıkmam gerektiğini düşündüm ve kendim okudum" şeklinde konuştu.