Serdar Ortaç'ın zor anları: Konserde ayakta duramadı
Yaklaşık 10 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, konser programı için Nevşehir'e gitti. Ünlü sanatçının sahnede ayakta zor durduğu anlar hayranlarını üzdü.
Kısa süre önce tekerlekli sandalye ile havalimanında görüntülenen Serdar Ortaç, bu kez konser vermek için gittiği Nevşehir'de zor anlar yaşadı.
Konserinde şarkılarına çoğunlukla playback yaptığı görülen Ortaç’ın sahnedeki hali, onu izlemeye giden hayranlarını oldukça üzdü.
DANSÇILAR DESTEK OLDU
İki dansçı kızın elini tutup ayakta durmaya çalışan Ortaç, bunu başaramayınca zorla bir sandalyeye oturtuldu. Görüntülerde keyifsiz olduğu görünen ünlü şarkıcının son hali, sosyal medyada gündem oldu.