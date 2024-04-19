Serdar Ortaç'ın zor anları: Konserde ayakta duramadı

Yaklaşık 10 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, konser programı için Nevşehir'e gitti. Ünlü sanatçının sahnede ayakta zor durduğu anlar hayranlarını üzdü.

Kısa süre önce tekerlekli sandalye ile havalimanında görüntülenen Serdar Ortaç, bu kez konser vermek için gittiği Nevşehir'de zor anlar yaşadı. 

Konserinde şarkılarına çoğunlukla playback yaptığı görülen Ortaç’ın sahnedeki hali, onu izlemeye giden hayranlarını oldukça üzdü.

DANSÇILAR DESTEK OLDU

İki dansçı kızın elini tutup ayakta durmaya çalışan Ortaç, bunu başaramayınca zorla bir sandalyeye oturtuldu. Görüntülerde keyifsiz olduğu görünen ünlü şarkıcının son hali, sosyal medyada gündem oldu.

 

ELELETV

Yıldız tozları arasında Selin Türkmen ile ilk buluşma
MAGAZİN

Burcu Esmersoy'dan çok konuşulan spor videosu...
MAGAZİN

Kate Middleton bu sözlerle kanser olduğunu açıkladı
MAGAZİN

Hande Erçel ile Hintli oyuncu Ayushmann Khurrana, Hintçe konuştu