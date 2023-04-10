Serenay Sarıkaya, 'Yaramızda Kalsın' şarkısını seslendirdi! Sesiyle büyüledi

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya Devin karakterine, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karakterine hayat veriyor. Salı günleri izleyici ile buluşan dizinin yeni tanıtım fragmanı yayınlandı.Yeni bölüm tanıtımında Serenay Sarıkaya’nın şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Merve Özbey'in Yaramızda Kalsın şarkısını seslendirdi

Dizinin yeni bölümünde Devin ve Aslan'ın eğlenmek için gittiği mekanda sahnede şarkı söyleyen sanatçının Aslan'a olan yakın davranışları Devin'i adeta çileden çıkarıyor. Sahne alan kişi şarkı söylerken mikrofonu Aslan'a ve Devin'e uzatıyor.

Aslan'ın Devin'in sesinin güzel olmadığını söylemesinin üzerine Serenay Sarıkaya mikrofonu alıyor ve şarkı söylemeye başlıyor. Merve Özbey'in Yaramızda Kalsın şarkısını seslendiren Sarıkaya, daha önce sık sık şarkı söylemiş ve büyük beğeni toplamıştı.