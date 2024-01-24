Serenay Sarıkaya'nın 'Aile'deki şarkı performansına yorum yağdı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisi Show Tv'de izleyici ile buluşuyor. Dün 29. bölüm ile ekranlara gelen Aile dizisinde, Serenay Sarıkaya'nın 'Benim Dünyam' performansı damga vurdu. Sosyal medyada çok beğenilen performansa binlerce yorum yağdı: "Büyüleyici bir performans", "Serenay Sarıkaya hep şarkı söylesin", "Sesiyle resmen büyüledi" gibi yorumlar yapıldı.